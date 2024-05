Beziehungsstreit führt zu Polizeieinsatz in Bäumenheim

In Bäumenheim geriet ein Paar so heftig aneinander, dass die Polizei schlichten musste. Nun wird wegen Körperverletzung ermittelt.

In der Wohnung einer Lebenspartnerschaft in Bäumenheim hat es am Freitag einen solch heftigen Streit gegeben, dass die Polizei anrücken musste. Bereits am Donnerstagabend kam es zu Handgreiflichkeiten, wobei beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Es kam zu gegenseitigen Schlägen, die in Prellungen und Hämatomen endeten.

Polizeieinsatz bei erneutem Streit am Freitag notwendig

Laut Polizei verließ der Mann die gemeinsame Wohnung und kehrte am Freitagvormittag zurück, um Sachen aus der Wohnung zu holen. Dabei kam erneut zu einem verbalen Streit, zu dem dann auch die Polizei gerufen wurde. Die Beamten sorgten dafür, dass es zu keinen weiteren Eskalationen kam. Gegen beide Beteiligten werden nun Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)