Ein fulminantes närrisches Feuerwerk in Bäumenheim

Plus Die Bäumenheimer Schlafmützen ließen es ordentlich in der Schmutterhalle krachen. Beim Prinzenball wurden die neuen Regenten präsentiert und auch sonst gab es viele Aha-Momente.

Die „Schlafmützen“ in Bäumenheim zeigten bei der 39. Auflage des Prinzenballs wieder einmal, dass sie es wahrlich verstehen Fasching zu feiern. Die Besucher in der ausverkauften Schmutterhalle erlebten unter dem Motto der diesjährigen Saison: „Helden der Kindheit“ ein Programmfeuerwerk der Extraklasse. Dabei zeigte die Showformation des Carneval Clubs Bäumenheim (CCB) einmal mehr ihre tänzerischen Qualitäten und ihre Ausnahmestellung im Landkreis.

Passend zum Motto führten „Meister Eder“ alias Michael Förg und sein Pumuckl, alias Carolin Bock durch das kurzweilige Abendprogramm. Präsident Florian Wimmer konnte unter anderem lokale Prominenz mit Bürgermeister Martin Paninka und seinem Stellvertreter Roland Neubauer begrüßen. Dann war es endlich so weit. Die spannende Frage lautete: Wer würde die „Schlafmützen“ in diesem kurzen Fasching regieren?