Großprojekt Hallenbad wird das neue Jahr in Bäumenheim prägen

Plus 2021 hat die Gemeinde Bäumenheim sehr teure Projekte abgeschlossen. Doch im neuen Jahr geht es ebenfalls wieder um Millionen.

Von Barbara Wild

Der Neubau des Hallenbades und der Schule in Bäumenheim wird das zentrale Projekt für das Jahr 2022 sein. Das formulierte Bürgermeister Martin Paninka in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. Derzeit laufe die Machbarkeitsstudie zu diesem Großprojekt. Bekanntermaßen soll die Grundschule in Bäumenheim komplett neu gebaut und das Hallenbad neu und größer realisiert werden. Ziel ist es, dafür einen Zweckverband mit den umliegenden Gemeinden und Städten zu bilden, die in der Regel ihre Schulkinder ins Bad nach Bäumenheim zum Schwimmunterricht schicken. 2022 soll das Ausschreibungsverfahren dafür gestartet werden.

