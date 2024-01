Bäumenheim

06:00 Uhr

In Bäumenheim werden mehrere Großprojekte fertig

Plus Das Jahr 2024 wird für die Gemeinde Bäumenheim den Abschluss lange geplanter Vorhaben mit sich bringen. Worum es sich handelt und wie es im Einzelnen weitergeht.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Das neue Jahr wird wohl in Bäumenheims Ortsgeschichte eingehen. 2024 können sich die Bürgerinnen und Bürger nämlich darauf freuen, dass lang diskutierte und geplante Projekte abgeschlossen werden. Im Gesicht von Bürgermeister Martin Paninka zeichnet sich Genugtuung ab, wenn er die Maßnahmen auflistet, die zum Abschluss kommen werden. „Aber wir haben auch Neues und Großes vor der Brust“, sagt er und erinnert an die geplanten Neubau- und Sanierungspläne für Schule und Hallenbad.

Ein Projekt ist bereits abgeschlossen, zumindest gedanklich: Zwar schwirren noch Handwerker im Rathaus herum, doch der Bürgermeister und seine Verwaltung sind aus ihrem Behelfsquartier, etlichen ungemütlichen Containern, wieder in ihre angestammten Räume umgezogen. Was ist für einen Aufwand von rund 1,7 Millionen Euro geschehen? Die Verwaltung kann nun barrierefrei erreicht werden, ein Aufzug wurde eingebaut, die in die Jahre gekommenen Fenster saniert, elektrische Rollos installiert und die Registratur vom zweiten Stockwerk in den früheren Atomschutzbunker verlegt. Die freien Räume unterm Dach haben die Raumsituation verbessert. „Im Frühjahr wollen wir zu einem Tag der offenen Tür“ einladen, kündigt der Bürgermeister an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen