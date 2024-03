Mann fährt unter Drogen Auto

Angehalten wird er wegen eines nicht angelegten Gurts. Dann wird es unangenehm bei der Kontrolle in Bäumenheim.

Recht schnell wurde aus einer Kontrolle wegen des fehlenden Sicherheitsgurts etwas deutlich Unangenehmeres. Am Dienstag um 10.18 Uhr stoppte eine Streife der PI Donauwörth in der Bahnhofstraße einen Autofahrer aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurts. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass der 32-Jährige neben dem Verkehrsverstoß noch drogentypische Auffälligkeiten an den Tag legte. Ein Schnelltest vor Ort verlief laut Polizei positiv auf den Konsum von THC sowie Amphetaminen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme in einem Krankenhaus. In der Wohnung des 32-Jährigen wurden weiteres Marihuana in einer geringen Menge sowie ein Zerkleinerungswerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten zeigten den Mann wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss sowie Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz an. (AZ)