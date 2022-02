Mountainbike-Strecke und mehr: Die Pläne für den Jugendpark in Bäumenheim

Plus Ein Spiel- und Freizeitpark am Volksfestplatz Bäumenheim soll endlich auch für Teenager etwas bieten. Jetzt gibt es einen ersten Zeitplan und drei Ziele für 2022.

Eine einsame Schaukel zwischen Bäumen ist derzeit das einzige Spielgerät gegenüber des Jugendtreffs. Auf dem Volksfestplatz stapelt sich derzeit Erdaushub und Schutt. Kaum zu glauben, dass sich in wenigen Monaten hier Bäumenheims Jugend tummeln soll. Dass in der Industriegemeinde auch Freizeitangebote für Teenager geschaffen werden müssen, hat man im Bäumenheimer Gemeinderat seit vielen Jahren erkannt. Jüngst wurde ein Jugendpfleger engagiert. Der verstorbene Gemeinderat und Vorsitzende des TSV Bäumenheim, Nico Hippe, hatte schon 2017 die Idee eines Freizeitparks angeschoben. Jetzt liegt das Thema wieder auf dem Tisch.