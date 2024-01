Polizeikontrolle: Führerschein ist eine Totalfälschung

Der 32-jährige Fahrer steht nun im Verdacht der Urkundenfälschung. Er durfte nicht mehr weiterfahren.

Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth kontrollierte am Sonntag gegen 2.30 Uhr, einen 32-Jährigen mit seinem Pkw auf dem Tankstellengelände in der Bürgermeister-Müller-Straße in Bäumenheim. Dabei händigte der Fahrzeugführer den kontrollierenden Beamten einen italienischen Führerschein aus, bei dem es sich nach eingehender Prüfung um eine Totalfälschung handelt. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrererlaubnis. Der 32-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zur Unterbindung einer möglichen Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (AZ)