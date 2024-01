Sanierung der Valeo-Fläche: Bäumenheim plant mit einer Million Euro

Plus Bis Ende 2024 muss die einzig verbliebene Fläche der einstigen Valeo-Niederlassung in Bäumenheim saniert werden. Dieser Plan hat allerdings einen Haken.

Eigentlich hatte es das Landratsamt der Gemeinde Bäumenheim auferlegt, die einzig verbliebene Fläche der einstigen Valeo-Niederlassung bis spätestens 2023 zu sanieren. Geschehen ist aber nichts. „Wir haben noch einmal einen Aufschub erhalten“, erklärt Bäumenheims Bürgermeister Martin Paninka die Situation. Nun aber, so die Auskunft, müsse gehandelt werden. 2024 muss das Areal gegenüber dem Rewe-Verbrauchermarkt von den Altlasten befreit werden. Ganz so einfach ist das aber nicht.

Elf Jahre ist es her, dass das Industriegelände von seinen Gebäuden befreit wurde. Dort, wo nach wechselvoller Geschichte zuletzt 2003 noch Arbeiter bei Valeo Schalter montierten, hat längst ein massiver Strukturwandel stattgefunden. Heute steht dort ein Verbrauchermarkt und im ehemaligen Verwaltungsgebäude sind nach einer Sanierung die Vereine eingezogen. Bis Ende 2024 muss die restliche Fläche nun jedoch von Altlasten befreit und das Kapitel Valeo endgültig abgeschlossen sein.