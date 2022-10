Unbekannte beschädigen Transporter in Bäumenheim

Ein Unbekannter hat in Bäumenheim einen Transporter erheblich beschädigt und ist nach dem Unfall geflüchtet.

In Bäumenheim hat ein Unbekannter bereits am Montag den Transporter eines 69-Jährigen beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Um 9.30 Uhr parkte der Mann seinen weißen VW Transporter vor der Raiffeisenbank in der Römerstraße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist dann beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Seite des Klein-Lkw gestoßen.

Der durch die Kollision entstandene Schaden am Wagen des Opfers beläuft sich laut Polizei auf etwa 4000 Euro. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670 (AZ)

