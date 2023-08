Unbekannter stiehlt Mobiltelefon aus einem Auto

Eine Frau lässt ihr Handy in einem unversperrten Pkw in Bäumenheim liegen. Diese Gelegenheit nutzt ein Dieb.

Ein Unbekannter hat am Montag in Asbach-Bäumenheim ein Mobiltelefon aus einem Auto gestohlen. Nach Angaben der Polizei stellte eine 54-Jährige gegen 11 Uhr den Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bahnhofstraße ab und ließ ihr iPhone auf dem Beifahrersitz liegen. Die Frau ging weg, ließ aber den Pkw unversperrt. Diese Gelegenheit nutzte ein etwa 40 Jahre alter Mann mit südländischer Erscheinung. Er nahm das Handy, das einen Wert von etwa 500 Euro hat, an sich und verschwand.

Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Täter hatte einen Drei-Tage-Bart und trug eine dunkle Steppjacke. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)