Unfall auf B2: Fahranfänger kommt von Fahrbahn ab

Ein 18-Jähriger will die B2 an der Ausfahrt Bäumenheim-Nord verlassen und verschätzt sich.

Glück im Unglück: Ein 18-Jähriger ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der B2 unverletzt davongekommen. Laut Polizeibericht wollte der Fahranfänger um 09.24 Uhr die autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße an der Ausfahrt Asbach-Bäumenheim-Nord verlassen. Dabei kam das Auto in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte geradeaus über den Grünstreifen und die danebenliegende Auffahrtsstraße, bis er im Unterholz zum Liegen kam. Das Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 EUR. Der 18-Jährige gab an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)