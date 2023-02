Unfall bei Ausfahrt aus Firmengelände in Bäumenheim

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Asbach-Bäumenheim ein anderes Auto und verursacht einen Unfall.

Ein Autofahrer hat in Asbach-Bäumenheim einen anderen Wagen übersehen und einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 43-Jährige am Montag um 14.15 Uhr von einem Firmenparkplatz in die Fendtstraße ein. Dabei übersah er den querenden Wagen eines 22-Jährigen und kollidierte mit dem Pkw. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro. Beide Männer blieben unverletzt. (AZ)

