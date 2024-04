Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße: 6000 Euro Sachschaden

Eine Unaufmerksamkeit führt zu einem Unfall in Bäumenheim mit vierstelligem Sachschaden.

In der Bahnhofstraße in Bäumenheim ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eine 61-jährige Autofahrerin wollte laut Polizei gegen 7.45 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes in Richtung Ortskern fahren. Dabei übersah sie ein auf der Bahnhofstraße bevorrechtigtes Auto, gesteuert von einer 55-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, welcher einen Sachschaden von rund 6000 Euro zur Folge hatte. Beide Beteiligten kamen ohne Verletzungen davon. (AZ)