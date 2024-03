Schon wieder streikt die DB - auch im Kreis Donau-Ries gibt es Ausfälle

Erneut hat die GDL zum Warnstreik aufgerufen. Ab Donnerstag kann es zu Zugausfällen der DB kommen. Auch im Kreis Donau-Ries entfällt mindestens eine Verbindung.

Ab Donnerstag, 8. März, wird es im Bahnbetrieb in Deutschland erneut zu massiven Zugausfällen kommen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GDL) kündigte von 2 Uhr morgens bis Freitag, 9. März, um 13 Uhr einen flächendeckenden Streik im Personenverkehr an. Im Güterverkehr der DB Cargo beginnt der Streik bereits am Mittwoch um 18 Uhr, was laut Pressemitteilung der DB zu "erheblichen Einschränkungen für Industrie und Wirtschaft" führen werde.

Für ihren Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr wird die DB wie beim letzten Streik ein Grundangebot anbieten, wie es weiter heißt. Um möglichst viele an ihr Ziel bringen zu können, setze die DB im Fernverkehr längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein. Aufgrund des eingeschränkten Angebots wird dazu geraten, bei Reisen im Fernverkehr frühzeitig einen Sitzplatz zu reservieren und sich 24 Stunden vor Reiseantritt erneut über die Verbindung zu informieren. Im Regionalverkehr ist es ebenfalls das Ziel, ein Grundangebot zu fahren. In jedem Fall werde es auch im Regionalverkehr massive Einschränkungen geben.

Bahnstreiks im Kreis Donau-Ries? "Wir können es nicht vorhersagen"

Fahrgäste, die bis einschließlich 4. März ein Ticket für eine Reise im Zeitraum vom 7. März bis 8. März gekauft haben und diese aufgrund des Streiks verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Wie ist die Lage im Kreis Donau-Ries? Winfried Karg, Pressesprecher von Go-Ahead, sagt dazu: "Bei den vergangenen Streiks war es jedes Mal so, dass in der Region so gut wie keine Stellwerke bestreikt wurden und uns daher der übliche Zugverkehr möglich war." Ob das diesmal auch so sein werde, könne man nicht vorhersagen – "wir selbst haben uns ja mit der GDL auf einen Tarifvertrag geeinigt". Sollte irgendwo im Landkreis ein Stellwerk bestreikt werden, sei an der betreffenden Stelle für mehrere Stunden kein Zugverkehr möglich. Das erfahre man dann eher kurzfristig und könne daher auch die Fahrgäste erst kurzfristig informieren.

Eine Zugverbindung fällt im Landkreis aus

Die Deutsche Bahn vermeldet für den RE7 einen Zwei-Stunden-Takt zwischen Lindau und Buchloe und für den RE16 ebenfalls einen Zwei-Stunden-Takt zwischen Nürnberg und Donauwörth. Der RE17 entfällt.

Es könne an solchen Streiktagen durchaus zu volleren Zügen kommen, manche würden jedoch auch aktiv das Zugfahren vermeiden, sodass wiederum mehr Platz für die anderen sei. Noch eine weitere Sache ist ihm während der vergangenen Streiks aufgefallen: "Verblüffend deutlich ist, dass wir an Streiktagen oft pünktlicher fahren können als sonst. Man sieht daran, wie sehr die Kapazitäten sonst ausgereizt sind."