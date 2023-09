Motorradfahrer überschlägt sich bei Unfall zweimal

Nahe Baierfeld verunglückt am Sonntag ein 23-Jähriger mit seiner Maschine. Der junge Mann hat dabei offenbar einen Schutzengel.

Ein junger Mann ist am Sonntag auf der Kreisstraße zwischen Baierfeld und der B2 mit dem Motorrad verunglückt. Er hatte offenbar einen Schutzengel, denn die Folgen waren vergleichsweise glimpflich.

Der 23-Jährige war der Polizei zufolge gegen 15.30 Uhr in einer Gruppe von Zweiradfahrern in Richtung B2 unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und geriet in das angrenzende Feld. Auf diesem überschlug er sich laut eigenen Angaben zweimal über das Vorderrad und blieb unter der Maschine liegen.

Motorradfahrer verletzt sich bei Baierfeld an Hand und Knöchel

Der Fahrer konnte sich jedoch selbst befreien und klagte anschließend lediglich über Schmerzen an der rechten Hand und am linken Knöchel. Der Rettungsdienst brachte den augenscheinlich Leichtverletzten ins Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. (AZ)