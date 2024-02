VSC Baskets Donauwörth scheitern kurz vor der Sensation

Gegen Tabellenführer BG Illergtal zeigen die VSC Baskets Donauwörth eine starke Leistung. Die Partie ist lange offen, dann präsentieren sich die Gäste nervenstark.

Gegen den ungeschlagenen Tabellenersten der Bayernliga Süd, die BG Illertal, boten die VSC Baskets Donauwörth eine super Leistung. Das Spiel wurde erst in letzten Minuten entschieden und zum Leidwesen der Donauwörther mit 61:68 verloren, nachdem das Team in der Vorwoche noch einen Sieg eingefahren hatte.

Niklas Scheuerer und Lars Kobusch übernahmen die Partie von der Seitenlinie für den verhinderten Benni Vogel und hatten eine ganz klare Strategie: Die Zone sollte gegen Illertal fest in Hand der Bären liegen und dafür eignete sich die Raumverteidigung. Von außen war Illertal bisher nicht allzu gefährlich. Diese Strategie ging voll auf. Im ersten Viertel entwickelte sich ein defensiv-lastiges Spiel mit besserem Ende für die Gäste (9:12). Erst im zweiten Viertel kamen beide Mannschaften offensiv besser in die Partie. Vorerst konnten jedoch die Gäste davonziehen (9:21), ehe sich die Bären fingen und konstant den Korb attackierten. Allerdings taten sie sich gegen die starke Defensive der Gäste sehr schwer, den Rückstand aufzuholen. So blieb der Abstand zur Halbzeit mit 23:34 fast gleich.

Trainer richten lobende Worte an die Mannschaft des VSC Donauwörth

In der Kabine des VSC fanden die Coaches nur lobende Worte: „Wir machen eine gute Partie, wir nehmen den Kampf an und wenn wir weiter so spielen, können wir uns belohnen!“

Auch im dritten Viertel entstand eine offene Partie. Besonders hervorzuheben war über die gesamte Partie die guten Minuten der Jungbären: Merkle, Steinwender, Mitlehner, Frederix und Bludshyi. Durch ihren guten Einsatz blieben die Bären immer in Schlagdistanz. Zum Viertelende konnte der Rückstand leicht verkürzt werden (46:53). Der letzte Abschnitt versprach wieder viel Spannung für die vielen Fans. Der VSC kam in den ersten Minuten nicht näher an Illertal heran. Erst fünf Minuten vor dem Ende legten Korn und Merkle zu zweit einen 9:0-Lauf auf und glichen die Partie bei noch zwei verbleibenden Minuten aus (61:61). Doch dann zeigte die Gäste ihre Klasse. Die Bären hatten am Ende Wurfpech, denn die angesagten Spielzüge funktionierten gut. Auch defensiv fanden die Gäste die Lücken und konnte die Partie mit 61:68 für sich entscheiden.

Bären aus Donauwörth können stolz sein

„Wir können heute wahnsinnig stolz auf unsere Leistung sein. Über 40 Minuten hat jeder sein Bestmögliches auf dem Platz gelassen. Dass wir heute nicht gewinnen, liegt an der Klasse des Gegners, aber auch Illertal muss einsehen, dass wir heute ein ebenbürtiger Gegner waren“, fasste Niklas Scheuerer die Partie zusammen. (AZ)