Bayerdilling

vor 18 Min.

Der Gesangverein Bayerdilling steht vor dem Aus

Plus Mitgliederschwund und Überalterung machen dem Chor aus Bayerdilling zu schaffen. Am 26. März sagt die Gruppe unter Theo Kempf mit einem Passionssingen "Lebewohl".

Von Barbara Würmseher

Erneut muss sich ein Chor dem Gang der Dinge beugen und sich eingestehen, dass er in seiner aktuellen Besetzung nicht weiter existieren kann: Der Gesangverein Bayerdilling steht nach gut 100 Jahren vor seinem Aus. Gegründet im Jahr 1921 mit viel Enthusiasmus, zeichnen sich dort - wie auch sonst landauf, landab - Mitgliederschwund, Überalterung und Männermangel ab. Jetzt verabschiedet sich der Chor unter Leitung von Theo Kempf mit einem musikalischen Schlusspunkt von seinem Publikum. Am Sonntag, 26. März, laden die Sängerinnen und Sänger zum letzten Auftritt ein - einem Passionssingen. Es beginnt um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Bayerdilling. Mit dabei sind auch das Männerdoppelquartett Unterer Lech und die Stammtischmusikanten Bayerdilling.

