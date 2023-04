Donauwörther nutzt entwertete Zulassung ein weiteres Mal

Bei einer Verkehrskontrolle fällt auf, dass ein Donauwörther ungültige Plaketten für sein Auto nutzt. Jetzt ist er wegen Urkundenfälschung dran.

Bei einer Fahrzeugkontrolle im Donauwörther Stadtteil Berg hat die Polizei Donauwörth einen Fahrer mit ungültigen Plaketten am Fahrzeug erwischt. Die Beamten waren in der Straße „Am Zollfeld“ aktiv. Dessen Fahrer, 26, hatte an seinem Wagen die bereits seit Ende März 2023 eingestempelten Kennzeichen wieder angebracht. Darüber hinaus wurden falsche Zulassungsplaketten verwendet. Die kontrollierenden Beamten der Polizei Donauwörth stellten beide Nummernschilder sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Urkundenfälschung gegen den 26-Jährigen ein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch