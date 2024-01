Schwerer Unfall bei Blossenau: Fahrer kommt bei Winterwetter von Straße ab

Ein 21-jähriger Fahrer verursacht einen Unfall auf der Staatsstraße 2214. Sein Auto überschlug sich in einer scharfer Kurve bei winterlichen Straßenverhältnissen.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen hat sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2214 in der Nähe von Blossenau ereignet. Ein 21-jähriger Fahrer war laut Polizei mit seinem Auto von Monheim kommend in Richtung Blossenau unterwegs. Etwa zwei Kilometer vor dem Ziel, in einer scharfen Rechtskurve, verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin nach links von der Fahrbahn abkam.

Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich in einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Glücklicherweise blieb der 21-Jährige bei dem Unfall unverletzt. An seinem Auto entstand jedoch erheblicher Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Um das Unfallfahrzeug zu bergen, musste ein Abschleppdienst hinzugezogen werden. (AZ)