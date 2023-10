Mehrere Fälle in Buchdorf: Autoknacker wird mit DNA-Spuren überführt

Mehrere Autos sind im vergangenen Frühjahr in Buchdorf aufgebrochen worden. Damals gesicherte Spuren haben jetzt zu einem Täter geführt.

Auf dem Verkaufsgelände eines Autohandels in Buchdorf hat ein damals Unbekannter im vergangenen März mehrere Autos aufgebrochen. Jetzt ist er ausfindig gemacht worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann in Buchdorf mehrere hochwertige Audis gewaltsam aufgehebelt und Steuergeräte sowie Navigationseinheiten und weitere Fahrzeugteile gestohlen. Die Höhe des dadurch entstandenen Diebstahl- sowie Sachschadens belief sich letztlich auf 37.900 Euro. Ermittlungsbeamte der PI Donauwörth sicherten im Nachgang auswertbares DNA-Material, welches nun einem 40-jährigen rumänischen Staatsangehörigen zweifelsfrei zugeordnet werden konnte.

Autoknacker aus Buchdorf war auch in anderen Ländern aktiv

Die Beamten konnten dadurch weitere ähnlich gelagerte Fälle in Bayern sowie in Bulgarien und Italien ebenfalls aufklären. Der überregional mit Kfz-Delikten in Erscheinung getretene 40-Jährige hält sich aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge in Ungarn auf. (AZ)