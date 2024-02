Buchdorf

Bauzwang: Käufer von Grundstücken geraten unter Druck

Plus Die stark gestiegenen Baukosten bringen Grundstückskäufer im Baugebiet "Neureut" in Buchdorf in Probleme. Darauf reagiert nun der Gemeinderat.

Von Helmut Bissinger

Der Buchdorfer Gemeinderat hat sich mit dem Baugebiet „Neureut“ beschäftigt. Grund dafür sind die Bitten einer Reihe von Personen, die dort Grundstücke gekauft haben, aber sich mit der Finanzierung des Hausbaus schwertun.

Eigentümer leiden unter Bauzwang in einem Wohngebiet in Buchdorf

Das Wohngebiet "Neureut" in Buchdorf verfügt über 52 Parzellen. 14 davon sind nach Auskunft von Bürgermeister Walter Grob noch unbebaut. Die Eigentümer sind angesichts des Bauzwangs auf der einen Seite und der stark gestiegenen Kosten auf der anderen Seite offenbar in eine ungute Situation geraten. Die Betroffenen wendeten sich an die Gemeinde, weil sie der zeitlich vorgegebenen Bauverpflichtung angesichts der wirtschaftlichen Umstände so nicht nachkommen könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

