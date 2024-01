Buchdorf

vor 32 Min.

Buchdorf gründet seine Bürgerenergiegenossenschaft

Plus Das Motto lautet "Hundert Prozent in Bürgerhand". Noch in diesem Jahr sollen die "Bürger-Photovoltaik-Anlagen" installiert werden.

Von Helmut Bissinger

Eine Idee hat ein Fundament bekommen: In Buchdorf hat sich eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet. „Neue Energie Buchdorf eG“ nennt sie sich. Der Andrang zur Gründungsversammlung war so groß, dass die Stühle im Pfarrzentrum nicht mehr ausreichten. Fast 200 Interessenten kamen. Am Ende waren es 182 Mitglieder, die als Gründungsmitglieder unterschrieben haben. Tobias Blank und Erwin Herre als Motoren und Ideengeber durften mehr als zufrieden sein.

Über die Genossenschaft können sich die Bürger, die in Buchdorf oder Baierfeld wohnen (dort auch einen Zweitwohnsitz haben), finanziell beteiligen und so an den Projekten mitverdienen. Man wolle Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energie umsetzen, erläuterte Tobias Blank. „Ganz aktuell“ nannte er „Bürger-Photovoltaik-Anlagen“, die auf den Dachflächen von Kindergarten und Feuerwehrhaus-Anbau geplant seien. Noch in diesem Jahr sollen sie installiert werden. Der Gemeinderat habe die Flächen bereits freigegeben.

