Gemeinde Buchdorf erweitert Deponie für Erdaushub

Plus Ablagerungsstätte der Gemeinde Buchdorf ist fast komplett verfüllt. Damit sparen sich Kommune und Bewohner einiges Geld.

Die Gemeinde Buchdorf kann ihre Erdaushub-Deponie erweitern. Dies hat Bürgermeister Walter Grob im Gemeinderat verkündet. Das Projekt sei für die Kommune "ein Gewinn", so Grob.

Die aktuelle Ablagerungsstätte besteht seit den 1970er Jahren und ist dem Bürgermeister zufolge fast komplett verfüllt. Es sei nur noch Platz für ein paar Hundert Kubikmeter Material. Die Erweiterung findet nach Auskunft von Grob in nördlicher Richtung statt - und zwar auf einer Fläche von drei Hektar. Dies schaffe die Möglichkeit, weitere 300.000 Kubikmeter abzulagern.