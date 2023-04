Daiting

12:11 Uhr

Solarpark: Es gibt einen weiteren Bürgerentscheid in Daiting

Plus Eine Bürgerinitiative will erneut den Bau eines großen Solarparks bei Daiting verhindern. Es kommt zu einem Bürgerentscheid. Der Termin steht schon fest.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Im Jura-Bereich kommt es zum Thema Solarpark bald schon wieder zu einem Bürgerentscheid. In der Gemeinde Daiting hat sich erneut eine Initiative formiert, die eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage verhindern möchte. Der Gemeinderat hat sich am Montagabend mit einem entsprechenden Bürgerbegehren beschäftigt und dieses zugelassen. Die Entscheidung war freilich mit einiger Kritik an den Initiatoren verbunden.

Solarparks sind seit Monaten in der Region angesichts der Klima- und Energiekrise ein allgegenwärtiges Thema. Erst im März fand in der Gemeinde Buchdorf ein Bürgerentscheid zu einer geplanten PV-Anlage auf Baierfelder Flur an der Grenze zu Bergstetten hin statt. Die Bevölkerung lehnte das Vorhaben mit recht deutlicher Mehrheit ab. Auch in der Gemeinde Daiting gab es bereits eine solche Volksabstimmung. Im Februar 2020 kippten die Bürger mit knapper Mehrheit (237:217 Stimmen) einige Solarparks, die über das Gebiet der Kommune verteilt an verschiedenen Standorten entstehen hätten sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen