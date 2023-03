Unbekannter beschädigt zum 30. Mal einen Zaun in Daiting

Immer wieder beschädigt ein Unbekannteer einen Zaun am Ortsrand von Daiting. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine rätselhafte Serie von Sachbeschädigungen in Daiting beschäftigt die Polizei. Erneut hat ein Unbekannter einen Holzzaun beschädigt, der am nördlichen Ortsrand in der Straße Wolfegart einen Garten umgibt. Der Täter zerbrach mit Gewalt drei Latten. Dies geschah in der Zeit zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr. Der Eigentümer des Grundstücks erstattete wieder Strafanzeige. In den vergangenen drei Jahren wurde der Zaun bereits rund 30-mal auf ähnliche Weise beschädigt. Das Motiv ist der Polizei zufolge unklar. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)