Wird eine PV-Anlage auf dem Dach des Dorfladens installiert?

Die Gemeinde Daiting strebt ein Projekt auf dem Dach des Dorfladens an. Allerdings wird dafür dessen Genossenschaft benötigt.

Die Gemeinde Daiting will ihr Ziel, die Dächer der öffentlichen Gebäude mit Photovoltaikanlagen zu bestücken, auch mithilfe der Dorfladen-Genossenschaft verwirklichen. Der Gemeinderat beschloss jetzt, dass diese Möglichkeit geprüft werden soll.

Nach Auskunft von Bürgermeister Roland Wildfeuer böte sich das Dorfladen-Gebäude, das der Kommune gehört, für eine PV-Anlage an. In dem Geschäft werde relativ viel Strom benötigt. Die finanzschwache Gemeinde könne das Vorhaben selbst kaum verwirklichen und müsste zudem dafür erst einmal ein Kommunalunternehmen gründen. Praktikabler wäre wohl, die Anlage würde durch die Genossenschaft errichtet, so der Bürgermeister, der auch deren Vorstandsvorsitzender ist.

Auch auf den Kindergarten und das Schützenheim soll eine PV-Anlage

Die Ratsmitglieder sprachen sich zudem dafür aus, für eine kombinierte PV-Anlage auf den Dächern des Kindergartens und des Schützenheims die Planungsphase zu starten. Vielleicht könne dieses Vorhaben zur alternativen Stromerzeugung im kommenden Jahr durch die Kommune in die Tat umgesetzt werden.