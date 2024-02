Die Bauernbühne Auchsesheim spielt Theater im Theater

Nachdem eine Lottogemeinschaft Pech hatte, verlegt sie sich auf eine skurrile Idee, um Geld zu verdienen. Die neue Inszenierung ist ab 9. März achtmal im Gasthaus Hoser zu sehen.

So langsam begeben sich die Proben der Bauernbühne Auchsesheim auf die Zielgerade. Monatelange Vorbereitungen liegen hinter den Aktiven, bald wird es nun "ernst" - oder vielmehr lustig, denn einmal mehr geht natürlich eine Komödie über die Bühne. Alle Mitwirkenden sind im Endspurt eifrig mit den Feinarbeiten beschäftigt, damit es am 9. März eine gelungene Premiere im Gasthof Hoser gibt. Aus der Feder der Autorin Jasmin Leuthe (Theaterverlag Rieder in Wemding) stammt das Stück der diesjährigen Inszenierung. Sein Titel „Romeo und Frieda“. Für die Regie zeichnet Spielleiter Jürgen Lechner verantwortlich.

Und darum geht es inhaltlich: Bei den drei befreundeten Ehepaaren Eberle (Sylvia Heidinger, Jürgen Lechner), Pfeifle (Angelika Welti, Alwin Bruglachner) und Gruber (Sandra Geist, Norbert Schröttle) und der Nachbarin Frieda (Doris Weber) ist die Freude riesengroß, denn Geldsegen steht ihnen ins Haus. Die Lottogemeinschaft hat 25.000 Euro gewonnen. Doch das Glück währt nicht lange, denn die Herren haben das Geld „todsicher“ angelegt und alles verspekuliert. Somit ist der Gewinn futsch und der Haussegen hängt schief.

25.000 Euro sind futsch - aber da gibt es eine grandiose Idee

Doch dann entdecken sie eine Ausschreibung in der Zeitung: „Laienschauspielgruppe für die Neuauflage von Shakespeares ,Romeo und Julia‘ gesucht“ Das Stück soll in einer noch nie dagewesenen Form aufgeführt werden. Eine Jury soll die Uraufführung bewerten und bei Erfolg gibt es ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. So könnte man den Verlust wieder wettmachen.

Die Bewerbung für den Wettbewerb wird sofort abgeschickt und kurz darauf stehen der international erfahrene Regisseur Gerard de la Dieu (René Faussner) und der in Stadt und Land bekannte Schauspieler Randolf von Filsenberg (Jürgen Melan) vor der Tür. Gelingt es den Profis, mit der Laientruppe „Romeo und Julia“ so auf die Bühne zu bringen, dass sie die 25.000 Euro wieder zurückgewinnen?

Die Bauernbühne Auchsesheim spielt vom 9. März bis zum 1. April insgesamt acht Mal

Die Zuschauer dürfen sich auf einen turbulenten Theaterabend, mit viel Komik, amüsanten Dialogen und lustigen Charakteren freuen. Garniert mit der Besonderheit, ein Theaterstück in einem Theaterstück zu sehen.

Gespielt wird am 9., 16., 17., 23., 24. und 31. März sowie am 1. April, jeweils ab 19.30 Uhr. Die Nachmittagsvorstellung findet am Sonntag, 10. März, um 15 Uhr statt. Eintrittskarten gibt es unter der Telefonnummer 0906/8981 oder im Internet unter www.theater-donauwoerth.de. Ab 18 Uhr bereits gibt es Speisen und Getränke in der Gaststätte Hoser in Auchsesheim. (AZ)