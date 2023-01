36-Jähriger ist ohne Führerschein in Donauwörth unterwegs

Bei einer Polizeikontrolle fällt ein 36-jähriger Fahrer auf, der angeblich seinen Führerschein verloren hat.

In der Industriestraße hat die Donauwörther Polizei am Samstag um 20.45 Uhr einen 36-Jährigen kontrolliert. Laut Polizei gab der Mann dabei an, dass er seinen italienischen Führerschein verloren habe. Doch Vorort-Recherchen der kontrollierenden Beamten ergaben, dass der Mann nicht die Wahrheit sagte: Ihm war bereits vor geraumer Zeit seinen Führerschein entzogen worden. Die Beamten zeigten den Mann wegen Verdachts auf Fahren ohne Führerschein an und verhinderten eine Weiterfahrt. Gegen den Halter des Pkw leiteten sie ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)

