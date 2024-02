Donauwörth

15:05 Uhr

8000 Euro Schaden bei Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls in Donauwörth.

In Donauwörth passiert am Dienstag auf dem Parkplatz an einem Matratzengeschäft ein Unfall. Der Verursacher flüchtet.

Auf dem Parkplatz im Hinterhof eines Matratzengeschäfts in der Donauwörther Pflegstraße hat ein Unbekannter am Dienstag einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Der Schaden ist hoch. Wie die Polizei berichtet, parkte eine 24-Jährige gegen 8.45 Uhr ihr Auto auf der Fläche. Kurz darauf prallte ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen gegen den schwarzen Seat Leon und demolierte dessen linke Seite. Am Pkw des Opfers entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 8000 Euro. Die Gesetzeshüter sicherten Spuren und starteten Ermittlungen wegen Unfallflucht. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

