Autofahrer überfährt in Donauwörth mit Absicht eine Ente

Als er die kreuzende Ente sieht, tritt ein Autofahrer aufs Gaspedal anstatt zu bremsen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Anstatt zu bremsen, hat ein Autofahrer in Donauwörth absichtlich beschleunigt, um ein Tier zu überfahren. Eine Zeugin informierte die Polizei über den Vorfall am Montag in der Zirgesheimer Straße. So habe der Fahrer eines weißen Kleinwagens gezielt Gas gegeben, um eine Wildente mit seinem Auto zu erfassen. Sie war in diesem Moment im Begriff, die Straße zu überqueren.

Das Tier wurde am Flügel, am Bein und am Auge verletzt. Ein hinzugerufener Jagdpächter nahm sich der verletzten Wildente an. Seines Erachtens könne sich der Vogel von den Verletzungen wieder erholen. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Verkehrsteilnehmer den Vorfall mitbekommen haben. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

