Bahnhof Donauwörth hat einen neuen Zugang zu den Gleisen

Die Großbaustelle ist im Zeitplan, doch schon jetzt profitieren die Fahrgäste von der bereits fertiggestellten Modernisierung des Bahnhofs.

Zwar ist der Bahnhof Donauwörth nach wie vor eine Großbaustelle, doch für die Fahrgäste ist der Weg zum Zug schon jetzt deutlich angenehmer. Seit wenigen Wochen ist der Zugang zu den Gleisen über einen neu geschaffenen Zugang zur Unterführung möglich. Bis dahin mussten Zugfahrende immer die Treppe an Gleis 1 nutzen und sich dort durchschlängeln. Der neue Abgang liegt westlich des Bahnhofsgebäudes.

Laufen und schleppen müssen die Bahnreisenden aber nach wie vor - es fehlen noch einige Aufzüge oder sie sind gesperrt. Nach Auskunft einer Bahnsprecherin sind die Arbeiten voll im Zeitplan. Der Bahnsteig 2/3 ist fertiggestellt, hier fehlt noch der Aufzug. Auch an Gleis 1 und an den Weichen 103, 104 sind die Arbeiter durch, derzeit ist nur noch das Gleis 1 in Donauwörth gesperrt. Dort wird ein neues Vordach angebracht. Das 50-Millionen-Projekt soll spätestens 2024 komplett fertiggestellt sein.

Lesen Sie dazu auch