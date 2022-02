Donauwörth

Gleise am Bahnhof Donauwörth sollen bis Weihnachten saniert sein

Mehr Sicherheit, mehr technischer Standard und mehr Komfort: Die Großbaustelle am Bahnhof Donauwörth bringt Modernisierung und Barrierefreiheit.

Plus Die Bahnsteige 4/5 und 6/7 der Großbaustelle sind fertig. Auch die Aufzüge sind in wenigen Tagen in Benutzung. Aber es gibt auch nach wie vor offene Fragen.

Von Barbara Würmseher

Eines der größten Bauprojekte der Region, die Sanierung des Donauwörther Bahnhofs, geht zügig voran: Nach eindreiviertel Jahren Bauzeit ist Abschnitt eins – mit Ausnahme weniger Details – jetzt praktisch abgeschlossen. Mit Bauabschnitt zwei wird in diesen Tagen begonnen. Zeit- und Kostenplan können nach Stand der Dinge gut eingehalten werden. Das bestätigt die Deutsche Bahn jetzt im Gespräch mit unserer Redaktion. Damit soll das 50-Millionen-Euro-Projekt spätestens 2024 abgeschlossen sein. Allerdings werden sich Bahnreisende und andere Besucherinnen und Besucher schon früher freuen dürfen: Ab spätestens Weihnachten sollen im Wesentlichen alle wahrnehmbaren Arbeiten an sämtlichen Bahnsteigen erledigt sein, sodass diese uneingeschränkt genutzt werden können. Wie mehrfach berichtet, geht es bei den Sanierungsarbeiten vor allem um technische Modernisierung und um Barrierefreiheit an diesem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Neben der Sicherheit ist dadurch auch mehr Komfort gewährleistet.

