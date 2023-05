Betrunkener vergisst Essen auf dem Herd und schläft ein

Die Feuerwehr findet völlig verqualmte Räume vor und rettet den 38-jährigen Wohnungsinhaber.

Brandalarm am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Berger Vorstadt: Wie die Polizei mitteilt, ging um 22.30 Uhr eine Meldung bei der integrierten Leitstelle ein, woraufhin 24 Einsatzkräfte der Donauwörther Feuerwehr ausrückten. Sie fanden eine völlig verqualmte Wohneinheit vor. Die Ursache des Brandes waren vergessene Speisen auf der Herdplatte. Der 38-jährige Wohnungsinhaber war während des Kochens eingeschlafen. Der Grund für seine Müdigkeit war schnell ermittelt. Der Mann wies einen Alkoholwert von 1,3 Promille auf. Er erlitt infolge des Feuers eine Rauchgasvergiftung. Dauerhafter Brandschaden am Gebäude entstand nicht. Die Feuerwehrkräfte entrauchten die Wohnung. Eine Anzeige nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz gegen den 38-Jährigen wurde polizeilicherseits aufgenommen. (AZ)