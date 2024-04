Donauwörth

vor 19 Min.

Cannabis und Alkohol am Steuer: Junger Mann muss Führerschein abgeben

Deutlicher Marihuana-Geruch brachte den Autofahrer in größere Schwierigkeiten, als er in eine Verkehrskontrolle in Donauwörth geriet.

Ein nächtlicher Routineeinsatz der Polizei in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth führte zu ernsten Konsequenzen für einen jungen Autofahrer. Gegen 21 Uhr am Dienstagabend stoppten Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth ein Fahrzeug, aus dem ihnen ein deutlicher Cannabisgeruch entgegenschlug. Der 25-jährige Fahrer wies laut Polizeibericht zudem Anzeichen auf, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Eine zusätzliche Überprüfung ergab einen leichten Alkoholeinfluss von 0,2 Promille. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein und brachten den jungen Mann für eine Blutprobe zur exakten Bestimmung des Drogen- und Alkoholgehalts in seinem Blut zur Dienststelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der 25-Jährige seinen Führerschein abgeben. (AZ)

