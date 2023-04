Donauwörth

vor 21 Min.

Das Ende einer Nostalgie-Apotheke in Donauwörth

Plus Die Marien-Apotheke schließt und reißt damit eine erneute Lücke in die Donauwörther Reichsstraße. Einen Nachfolger für Wolfgang Mack gibt es nicht.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Die Marien-Apotheke in der Donauwörther Reichsstraße schließt. Damit verschwindet auch ein Stück Nostalgie in der Innenstadt, denn die Optik der Apotheke hatten Seltenheitswert. Mit dem Rückzug von Apotheker Wolfgang Mack hat sich die Zahl der Apotheken in der Reichsstraße nun auf nur noch eine reduziert. Erst im August 2020 hatte die Mangold-Apotheke gegenüber geschlossen.

Die nächsten Tage werden für Wolfgang Mack schwer. Der 64-jährige Apotheker zieht sich zurück. Mehr noch: Er schließt die Marien-Apotheke in der Donauwörther Reichsstraße für immer. "Dieser Schritt erfüllt mich mit Wehmut", sagt Mack, der seit 42 Jahren Apotheker mit Leidenschaft ist. "Aber mir blieb keine andere Wahl."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen