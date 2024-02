Die Ludwig-Bölkow-Berufsschule feiert ihre Absolventen

Die Ludwig-Bölkow-Berufsschule verabschiedet ihre Absolventinnen und Absolventen. Alle Redner betonen die ausgezeichneten beruflichen Möglichkeiten, die vor den jungen Menschen liegen.

Aus schulischer Sicht ist sie der erste Höhepunkt eines jeden Jahres, die den freudigen Startschuss in ein erfolgreiches, weiteres Berufsleben markiert: die große Abschlussfeier zum Wintertermin in der Aula der Donauwörther Berufsschule. Auch in diesem Jahr ließen es sich die Schulleitung und die zahlreichen geladenen Gäste nicht nehmen, die jeweils besten Absolventinnen und Absolventen in feierlichem Rahmen für ihre hervorragenden Leistungen gebührend zu ehren.

So konnte Schulleiter Gerhard Kilian in der vollen Aula nicht nur die zahlreich erschienenen Ehrengäste willkommen heißen, sondern auch die 157 Absolventinnen und Absolventen zu ihrem erfolgreichen Berufsabschluss beglückwünschen. Gleichzeitig appellierte Kilian aber auch an die, zum heutigen Festakt Zusammengekommenen, „die Welt durch eine positivere Brille“ zu betrachten und mit „Optimismus in die Zukunft“ zu blicken, anstatt in das „Jammern und den Pessimismus einzustimmen, die derzeit oft die Oberhand“ gewinnen.

OB Jürgen Sorré: "Sie sind die Zukunft!"

In seinen Grußworten gratulierte auch Landrat Stefan Rößle den Absolventinnen und Absolventen, die ihren „Erfolg nun gebührend feiern“ sollten herzlich, und rief ihnen zu: „Die Betriebe im Landkreis warten sehnsüchtig auf Sie!“ Der ebenfalls zum Festakt anwesende Oberbürgermeister der Stadt Donauwörth, Jürgen Sorré, betonte mit Blick auf die guten Zukunftsaussichten: „Vor Ihnen liegt eine riesengroße Spielwiese an Arbeitsmöglichkeiten in der Arbeitswelt, die auf Sie wartet. Sie sind die Zukunft. Gehen Sie Ihren Weg und dann wird alles gut werden!“ Wolfgang Haschner, Geschäftsbereichtsleiter Berufliche Bildung bei der IHK Schwaben, gab den Absolventinnen und Absolventen in seiner Festansprache mit auf den Weg, dass diese sehr stolz auf das Erreichte sein können: „Sie sind der Beweis dafür, dass man mit dem richtigen Willen einiges schaffen kann!“

Daran schloss sich die Verleihung des mit 300 Euro dotierten Ludwig-Bölkow-Ehrenamtspreises durch den Verbindungslehrer, Thomas Bamberger, an. In diesem Jahr erhielt diese besondere Ehrung für großes ehrenamtliches Engagement Anna-Theresa Fuchs, Auszubildende bei Junkers Flugzeugwerke GmbH, aus der Fachklasse für FluggerätmechanikerInnen, MIF11.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Es folgte die Verleihung der Grenzebach-Technikpreise durch Verena Geitner, Referentin Ausbildung der Firma Grenzebach. Zwei Schüler erhielten diese mit 300 und 200 Euro dotierte Auszeichnung für jeweils hervorragende Leistungen im Abschlusszeugnis des Ausbildungsberufes zum Industriemechaniker: Jannik Lehr, Auszubildender bei der Firma AGCO GmbH in Asbach-Bäumenheim, und Simon Galinski, Auszubildender bei Fa. Zasche handling GmbH in Nördlingen, beide Klasse MIM13.

Bei der Staatspreis-Verleihung (von links): Wolfgang Haschner (IHK), Niklas Stettberger (Surteco GmbH), Landrat Stefan Rößle, Schulleiter Gerhard Kilian. Foto: Tom Bamberger

Gleich drei Schülerinnen und Schüler haben die Traumnote 1,0

Die anschließende Ehrung der besten Abschlussschüler übernahm der Stellvertretende Schulleiter, Johannes Bronnhuber. Eine Spitzenleistung mit der Traumnote 1,0 haben in diesem Jahr gleich drei Schülerinnen und Schüler erbracht. Sie sind damit Schulbeste, Beste ihres Berufs und Staatspreisträger. Neben den Staatspreisträgern wurden im Anschluss die jeweils Besten ihres Ausbildungsberufes aus den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung (eine Schülerin) und Metalltechnik (drei Schüler) durch Bronnhuber ausgezeichnet.

Den Abschluss der feierlichen Veranstaltung bildete schließlich der kirchliche Segen von Herrn Pfarrer Michael Müller, den er den jungen Menschen mit auf ihren weiteren Lebensweg gab. (AZ)