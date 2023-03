Dieb stiehlt Geldbeutel und zerschneidet Dokumente

Ein Dieb stiehlt einen Geldbeutel aus einem Büro in Donauwörth und zerschneidet die darin befindlichen Dokumente. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat die Geldbörse eines 54-Jährigen in Donauwörth gestohlen und die darin befindlichen Dokumente zerschnitten. Wie die Polizei berichtet, nahm der Täter am Montag gegen 13.30 Uhr die Börse aus der Jackentasche eines Mitarbeiters in einem frei zugänglichen Büro in der Reichsstraße. Darin befanden sich neben Ausweisdokumenten auch 90 Euro in bar. Mithilfe eines Ortungschips in der Börse konnte die leere Hülle in einem Papiercontainer am Parkplatz der Schwabenhalle in der Neuen Obermayerstraße aufgefunden werden.

Der Unbekannte zerschnitt die Krankenversicherungskarte, den Führerschein, den Personalausweis und die Bankkarten des 54-Jährigen, bevor er diese im Container entsorgte. Die Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren auf und sicherte Spuren. Der Tatverdächtige ist etwa 30 bis 45 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß und hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

