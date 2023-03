E-Scooter-Fahrer ist mit abgelaufener Versicherung in Donauwörth unterwegs

Bei der Kontrolle eines 16-jährigen Elektrotretrollerfahrers fällt der Polizei in Donauwörth auf, das dessen Gefährt eine alte Versicherungsplakette trägt.

Am Donnerstagabend hat eine Streife der Polizei Donauwörth einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Kapellstraße mit abgelaufener Versicherung erwischt. Aufgefallen ist es bei einer Kontrolle. Am Elektrotretroller war laut Polizei noch eine alte grüne Versicherungsplakette aus dem Jahr 2022 angebracht. Für dieses Jahr bestand kein erforderlicher Vertrag. Der Jugendliche musste den Roller nach Hause schieben. Zudem folgte eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

