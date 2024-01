Donauwörth

vor 34 Min.

Ries-Krimi: Ein Schicksal, zwei Ideen, drei Autoren

Drei Autoren haben am biografischen Krimi "Abseits vom Urteil" mitgewirkt. Peter Urban (li.), Matthias Küffner und Regina Schiele haben Fiktion mit einem tatsächlichen Schicksal verbunden.

Plus Wie Matthias Küffner, Peter Urban und Regina Schiele eine Lebensgeschichte zu einem Mix aus Autobiografie und Krimi verarbeiteten. Es geht um Mut, Inklusion, Freundschaft und manches mehr.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Marvin ist tot. Er liegt mit zerschmetterten Gliedmaßen unterhalb des Riegelbergs nahe Utzmemmingen. Tage vorher schon war sein herrenloses Fahrrad bei den Ofnethöhlen gefunden worden, Tage vorher hatten seine Eltern die Polizei eingeschaltet, um den Vermissten suchen zu lassen. Dann steht das Schreckliche fest: Der Jugendliche, ein Sonnenschein, außergewöhnlich, lebensgewandt, klug und fleißig, kommt nicht mehr zurück. Er wurde von Mörderhand den Steilhang hinuntergestoßen.

Die grausame Tat macht Schlagzeilen, erschüttert die Menschen in der Umgebung, nicht zuletzt Matthias K., der einen Pflegedienst leitet und Marvin als liebenswerten Praktikanten kannte. Matthias K. ermittelt nun auf eigene Faust, um dem Verbrechen auf die Spur zu kommen. Doch das ist nicht so einfach, denn Matthias K. hat ein schweres körperliches Handicap: Spinale Muskelatrophie fesselt ihn völlig bewegungsunfähig an den Rollstuhl. Doch Matthias K. gibt nicht auf und macht dank seiner Helfer das Unmögliche möglich - er löst den Fall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen