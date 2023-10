Einbrecher in Wohnhaus erbeuten Bargeld

Die Polizei meldet einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Donauwörth. Die Täter richten auch Sachschaden an.

Einbrecher haben am Samstag ein Wohnhaus in der Härpferstraße in Donauwörth heimgesucht. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter zwischen 14 und 21.30 Uhr in das Einfamilienhaus ein.

Sie richteten einen Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro an und erbeuteten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat Spuren an und in dem Gebäude gesichert. Die werden jetzt ausgewertet. Die Inspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)