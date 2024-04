Einbrecher steigt mit Badelatschen in Häuser ein: Polizei sucht Zeugen

In vier verschiedene Gebäude ist ein bislang Unbekannter in einer einzigen Nacht aufgebrochen. Die Polizei gibt eine Beschreibung des Täters heraus.

Gleich mehrere Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche hat es in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag in Donauwörth gegeben. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Polizeilicherseits wird von einem einzelnen Täter ausgegangen. Dieser hebelte gewaltsam die Türen eines Hotels in der Sternschanzenstraße, eines Seniorenheims in der Jenisgasse, der städtischen Touristinfo in der Rathausgasse sowie eines Kinderhorts im Spindeltal auf. Ein weiterer Einbruch in einen Gasthof in der Reichsstraße misslang.

Einbrüche in Donauwörth: So sah der Täter aus

Im Inneren der Gebäude wurden jeweils gezielt Büros nach Bargeld durchsucht. Die Tatbeute belief sich insgesamt auf deutlich unter 300 Euro. Beamte der PI Donauwörth sicherten zahlreiche Spuren und werteten Videoaufnahmen aus. Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: circa 55 bis 65 Jahre alt, auffallend hageres Gesicht, sehr schlank, trug einen Kapuzenparka mit Aufschrift auf dem Rücken und dunkle, auffallend zu große Badesandalen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)