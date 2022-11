Eine ganz besondere Stadtführung: Mit dem DZ-Weihnachtsexperten durch Donauwörth

2022 bietet der DZ-Weihnachtsexperte Gregor von Kursell etwas Neues für unsere Leser: Eine Stadtführung zum Thema "Weihnachten". So können Sie teilnehmen.

Weihnachten ist die Zeit der Traditionen. Alle Jahre wieder – die gleichen Rituale, die gleiche Dekoration, die gleichen Lieder. Doch das scheint nur so. Hätte Weihnachten sich niemals verändert, dann hätten Katholiken heute noch keinen Christbaum und Protestanten keine Krippe. Diese Sinnbilder der Weihnachtszeit waren früher auch Wahrzeichen der jeweiligen Konfession. Das änderte sich erst Ende des 19. Jahrhunderts. Weihnachten wandelt sich, neue Bräuche setzen sich durch, alte geraten in Vergessenheit.

Mein Adventskalender der Donauwörther Zeitung ist noch keine sehr alte Tradition. Drei Jahre habe ich ihn gestaltet, zum ersten Mal im Jahr 2019 über Weihnachtslieder. Dann kamen Weihnachtsfilme an die Reihe und im letzten Jahr die Symbole der Weihnachtszeit. Jetzt ist es Zeit für eine Pause. Wer in den vergangenen drei Jahren die Türchen fleißig geöffnet und die Texte gelesen hat, der kennt meine Meinung zu Weihnachten und den großen Fragen des Festes: Ja, man kann Weihnachten auch feiern, wenn man nicht gläubig ist. Nein, der Kommerz ist zwar lästig, aber gar nicht so furchtbar, wie immer getan wird. Und Weihnachten ist ganz bestimmt nicht "in Wahrheit" ein heidnisches Fest, auch wenn einige Bräuche ihre Wurzeln außerhalb christlicher Vorstellungen haben. Und nicht zu vergessen die Engländer: Die haben sich früher zu Weihnachten ins Koma gesoffen, bis der Puritaner Oliver Cromwell das Fest abschaffte.

2022 gibt es keinen Adventskalender in der Donauwörther Zeitung – dafür ein besonderes Angebot

Wem das alles bekannt vorkommt, der ist zum Kern des Problems vorgestoßen. Jedes Jahr da Gleiche ist auch zu Weihnachten auf die Dauer anstrengend. Darum gibt es dieses Jahr keinen Adventskalender in der Donauwörther Zeitung, sondern etwas anders: Ich lade ein zu einem Spaziergang durch Donauwörth mit dem Titel "Weihnachten um uns, Weihnachten in uns".

"Was soll das bedeuten?", könnte man nun mit einem alten Weihnachtslied fragen. Weihnachten um uns – keine Frage, es ist ja nicht zu übersehen. Mancherorts schon Ende August, spätestens aber Ende November, sind die Anzeichen überall. Erst kommen die Lebkuchen in die Regale der Discounter. Dann richten die Baumärkte ihre Weihnachtsabteilungen ein. Auf den Plätzen stehen bald schon die Buden für die Weihnachtsmärkte, Leuchtgirlanden hängen über den Straßen. Man muss nicht "von drauß vom Walde" herkommen, um zu wissen: Ja, es weihnachtet sehr.

Stadtführung zum Thema "Weihnachten in uns, Weihnachten um uns" mit Gregor von Kursell in Donauwörth

Aber ist Weihnachten auch in uns? Wenn es Anfang Dezember immer noch warm ist, wenn nirgendwo Schnee liegt, wenn wir vor lauter Terminen nicht zur Ruhe kommen? Das alles ist ärgerlich, aber es ist keine Katastrophe. Denn Weihnachten ist immer auch in uns. Zwar können wir es nicht einfach nach Belieben abrufen. Aber es ist da und macht sich bemerkbar, wenn die richtigen Signale kommen. Bei manchen ist es tief verschüttet, bei anderen kommt es sich schon beim kleinsten Anlass zum Vorschein. Wenn das nicht so wäre, dann hätte Weihnachten bei Weitem nicht die Bedeutung, die es auch in einer kaum noch religiösen, globalisierten Welt immer noch hat.

Mehr dazu gibt es am 1. und am 12. Dezember. Wer Interesse hat, trifft sich jeweils um 18 Uhr vor dem Bürgerspital. Außerdem melde ich mich in der Adventszeit von Zeit zu Zeit mit Beiträgen zum weihnachtlichen Geschehen in Donauwörth in dieser Zeitung zu Wort. Die Teilnahme ist kostenlos.