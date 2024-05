Fahrradsturz bringt Polizei auf die Spur eines Hühnerdiebs

Ein E-Biker stürzte in der Donauwörther Promenade über eine Reuse. Diese hatte einen perfiden Hintergrund.

Ein Fahrradunfall brachte die Polizei Donauwörth auf die Spur eines Hühnerdiebs, doch dazu musste erst ein 47-Jähriger mit seinem E-Bike stützen und sich verletzen: Der Mann war am Donnerstag gegen 0.30 Uhr in der Promenade in Donauwörth Richtung Ruhetal unterwegs. Dabei überfuhr er eine Reuse, die auf dem Radweg ausgelegt war und zum Garten eines Anwesens in der Ölgasse führte. Der Radfahrer kam durch den Aufprall mit der ausgelegten Reuse zu Sturz und zog sich eine Prellung an seiner Hand zu. Zudem entstand am E-Bike ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein bislang unbekannter Täter die Reuse ausgelegt hatte, um so die Hühner vom Anwesen in der Ölgasse einzufangen. Der Grundstücksinhaber gab an, ihm seien in der Vergangenheit - möglicherweise auf diese Art und Weise - bereits sieben Hühner entwendet worden. Die Polizei sicherte Spuren und leitete weitere Ermittlungen ein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)