Familienstreit: Mutter und Sohn schlagen sich gegenseitig

In Donauwörth kommt es zu einem handfesten Familienstreit. Die Polizei muss schlichtend eingreifen.

Ein Familienstreit hat in der Nacht auf Donnerstag die Polizei in Donauwörth beschäftigt. Dort stritten sich eine Frau und ihr minderjähriger Sohn in der Wohnung. Kurz nach Mitternacht eskalierte die Auseinandersetzung. Der Jugendliche attackierte der Polizei zufolge seine Mutter mit den Fäusten. Die wiederum schlug mit einem Glaskrug auf den Oberschenkel des Sohnes.

Die alarmierten Polizisten mussten schlichtend eingreifen. Sie trennten die Beteiligten für den Rest der Nacht. Die Gesetzeshüter ermitteln wegen des Verdachts der Körperverletzung. Was der Auslöser des Streits war, konnten die Beamten nicht abschließend klären. (AZ)