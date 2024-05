Frau attackiert bei Maibaumfest einen Mann

Bei einer Feier nördlich von Donauwörth soll eine Frau aggressiv geworden sein. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf den 1. Mai hat es bei einem weiteren Maibaumfest in der Region Ärger gegeben. Bei der Polizeiinspektion Donauwörth ging nun eine weitere Strafanzeige aus einer Gemeinde nördlich der Großen Kreisstadt ein. Demnach kam es am 30. April zu einer verbalen und körperlichen Attacke.

Ein 49-Jähriger geriet nach eigenen Angaben in jenen Abendstunden mit einer 33-Jährigen in einen Disput. Die Dame habe ihn dabei mit sehr unschönen Schimpfwörtern bedacht. Anschließend habe die Frau auf ihn eingeschlagen und schlussendlich ein Glas nach ihm geworfen. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er vom Wurfgegenstand nicht getroffen, aber durch die körperlichen Übergriffe leicht verletzt worden sei. Die Beamten ermitteln nun. (AZ)