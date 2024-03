Fulminantes Finale des Notenkessels

Mit "stilbruch" gibt es einen absoluten Höhepunkt der Saison. Die drei Profis bringen Lieder mit Herz in die Christuskirche.

Der "Donauwörther Notenkessel" hat sich mit einem absoluten Highlight aus seiner Konzertsaison verabschiedet. Den Abschluss bildete die Band "stilbruch" aus Leipzig. Der Name ist Programm. Die Besetzung mit Cello, Violine und Schlagzeug ist ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist die Tatsache, dass die drei Musiker in dieser Besetzung eingängige deutsche Pop-Musik zum Besten gaben und man das Gefühl hatte, man hätte es mit einer deutlich größeren Formation zu tun.

Alle drei Bandmitglieder haben eine klassische Ausbildung und zauberten mit ihren Instrumenten eine mitreißende Pop-Show auf die Bühne. Die Christuskirche war voll besetzt und das Publikum wurde immer wieder von den Sitzen gerissen, zum Mitklatschen und sogar zum Mitsingen animiert. Selbst eine gerissene Cello-Saite brachte die sympathischen Leipziger nicht aus dem Konzept. Die Notpause des Cellisten überbrückte der kroatische Vollblut-Geiger Antonio Palanovic aus dem Handgelenk mit einem französischen Tango und dem Ungarischen Tanz von Brahms, was ihm sehr viel Sympathiepunkte einbrachte.

Der russische Schlagzeuger Konstantin Chiddi war großartig. Er harmonierte mit dem Bass des Cellos und sang eine zweite Stimme zum Solisten. Auch dreistimmiger Satzgesang war zu hören, wie überhaupt die Besetzung bei nur drei Menschen sehr abwechslungsreich war.

Immer wieder ist in den Texten von "Herz" die Rede



Die Lieder mit deutschen Texten, komponiert, getextet und gesungen von Sebastian Maul, erzählen von seinen Lebensgeschichten. Zitate: „Leg deinen Kopf in meine Hände. Ich bin bei dir, wann immer auch das Ende kommen wird.“ „Jeden Morgen geht die Sonne wieder auf“ will Hoffnung machen und erzählt auch vom Tod des Vaters. Ein fröhliches „Herzlich willkommen“ eröffnet das Konzert. Immer wieder ist vom Herz die Rede: „Zwei Herzen schlagen in meiner Brust“. „Sprühst du die Sonne in mein Herz“. Ein Song für das eigene Kind: „Komm mit mir“. Vielschichtige Musik, eingängige Hook-Lines zum Mitsingen dabei und klassische Instrumentalparts und Violin-Soli.

Fazit: fröhliche Stimmung und herzergreifende Ehrlichkeit. Ein eigener Stil, wenn virtuoses Instrumentalspiel auf gute Texte trifft. Das war eine besondere Entdeckung. Das kurzweilige Konzert endete mit zwei Zugaben und das begeisterte Donauwörther Publikum bedankte sich bei der Band mit minutenlangem Applaus im Stehen. (AZ)