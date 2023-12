Fußgängerin wird bei Unfall in Donauwörth schwer verletzt

In Donauwörth wurde am Freitag eine 16-Jährige von einem Auto erfasst. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Eine 16-Jährige ist bei einem Unfall am Freitag schwer verletzt worden. Kurz vor 13 Uhr fuhr eine 20-jährige Autofahrerin den Weidenweg in Donauwörth entlang. Auf Höhe der Überleitung zur Bahnhofstraße wollte zeitgleich eine 16-jährige Fußgängerin vom Gehweg kommend die Fahrbahn überqueren.

Verdacht auf Beckenfraktur bei der 16-Jährigen

Dabei betrat sie die Fahrbahn, ohne auf den querenden Fahrzeugverkehr zu achten. Es kam Zusammenstoß mit dem Auto der 20-Jährigen. Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Verdacht einer Beckenfraktur in das Krankenhaus in Donauwörth eingeliefert. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. (AZ)