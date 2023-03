Gesund abnehmen: Achtung bei der Lebensmittel-Wahl

Um gesund abzunehmen, ist die Wahl der Lebensmittel essenziell. Die Ernährungsexpertin Cornelia Zink gibt Tipps, was besonders sättigt und nährstoffreich ist.

Wer in der Fastenzeit bewusst Verzicht üben möchte, lässt meist bestimmte Angewohnheiten ganz weg. Dazu gehört etwa der Verzicht auf Fernsehen, soziale Medien, aber auch Alkohol oder Süßigkeiten. Solche Verbote sind besonders mit dem Ziel, langfristig abzunehmen, oder auch bei einer dauerhaften Umstellung auf gesündere Ernährung nicht sinnvoll. Grundsätzlich sind alle Lebensmittel erlaubt. "Verbote reizen auf Dauer nur dazu, diese zu übertreten", warnt Cornelia Zink, Ernährungsexpertin bei der AOK Donau-Ries. Abwechslung auf dem Teller dagegen fördert das Durchhaltevermögen und den Genuss. Das ist besonders wichtig, wenn man mehr auf den Energiegehalt achtet.

Neuere Studien belegen, dass ein ausreichender Eiweißanteil in der Kost besonders günstig für die Sättigung ist. Es müssen aber nicht immer tierische Lebensmittel sein. "Gute pflanzliche Eiweißquellen sind Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen, Linsen und Kichererbsen", so Zink. Einheimische Nusssorten wie Hasel- und Walnüsse liefern neben Eiweiß zusätzlich günstige Fette und sind fester Bestandteil einer vollwertigen modernen Ernährung.

Abnehmen: Gemüse bietet viel Abwechslung auf dem Teller

Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Salat, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte sollten bei der gesunden Kost im Mittelpunkt stehen und die Basis der Ernährung bilden. "Am besten essen wir mengenmäßig am meisten vom Gemüse", rät Cornelia Zink. Hier gibt es eine große Auswahl an Sorten. Diese sollte man auch nutzen, um immer neue Gerichte auf den Tisch zu bringen. "Gemüse lässt sich in großer Vielfalt fettarm und vitaminschonend zubereiten, sei es als Suppe, Salat, Eintopf oder Auflauf", ergänzt die Ernährungsexpertin. Vollkornprodukte und Gemüsegerichte sättigen durch den hohen Ballaststoffgehalt besonders gut, wirken sich positiv auf die Verdauung aus und liefern reichlich Vitamine und Mineralstoffe. Das ist gerade bei energiereduzierter Kost wichtig. Denn der Körper kommt gut mit weniger Fett, Zucker und Kalorien aus, aber der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen ist immer der gleiche. (AZ)

Dazu passend ein Frühstücksrezept mit Hafer: schnelles Porridge für eine Person

40 g fein zerkleinerte Vollkornhaferflocken

150 ml Wasser

100 g Obst und Beeren der Saison

1 EL Rahmjoghurt (nach Belieben)

30 g Nüsse (nach Belieben)

In einer Schale die zerkleinerten Haferflocken mit kochendem Wasser übergießen, gründlich umrühren und etwas ziehen lassen. In der Zwischenzeit Obst und Beeren waschen, bei Bedarf putzen und zerkleinern. Nüsse hacken. Alles zu den Haferflocken dazugeben.