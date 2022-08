Hilfloser Storch: Polizistin klettert in Donauwörth auf Balkon

Ein Jungstorch sitzt in Donauwörth hilflos auf einem Balkon. Die Polizei und der Horstbetreuer helfen dem Vogel.

Ein hilfloser Jungstorch hat am Donnerstagmorgen die Polizei in Donauwörth auf Trab gehalten. Ein Zeuge teilte um 6.10 Uhr per Notruf mit, dass ein laut klagender Vogel seit Mittwochnachmittag auf dem von der Straße aus nicht einsehbaren Balkon einer leer stehenden Wohnung ausharre. Eine Streife fuhr zu besagter Adresse in der Reichsstraße, konnte aber den Wohnungseigentümer nicht erreichen. Deshalb kletterte eine Polizistin kurzerhand über eine Garage auf den Balkon im ersten Stock und versorgte das augenscheinlich geschwächte Tier mit Wasser. Zudem informierte die Polizei den Storchenbeauftragten Georg Schnizer.

Dieser nahm das Jungtier, das vom Horst auf dem ehemaligen Kloster Heilig Kreuz stammt, in Obhut. Der Veterinär untersuchte den Storch und stellte fest, dass dieser entgegen erster Annahme unverletzt ist. Jedoch: Der Vogel, der mehr oder weniger flugunfähig ist, hatte sich offenbar schon seit Tagen auf Dächern von Häusern in der Innenstadt aufgehalten und nicht gefressen.

Deshalb versucht Schnizer nun, den Storch aufzupäppeln. Der soll dann im Heilig-Kreuz-Garten ausgesetzt und weiter beaufsichtigt werden. Der Horstbetreuer appelliert deshalb an Hundebesitzer, ihre Tiere in diesem Bereich in jedem Fall an die Leine zu nehmen.

Polizisten retten auch Schaf bei Tapfheim und Turmfalken in Donauwörth

Dass die Polizei in der Region ein Herz für Tiere hat, bewies sie in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrmals. Zuletzt hatte ein Polizist ein Schaf, das auf der Bahnstrecke bei Tapfheim nicht von tödlich verunglückten Artgenossen weichen wollte, vom Gleis getragen und in Sicherheit gebracht. Im Vorjahr retteten die Polizisten kleine Turmfalken, die am Inspektionsgebäude in der Donauwörther Kapellstraße aus dem Nest gestürzt waren. (wwi, AZ)