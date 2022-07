Donauwörth

vor 18 Min.

Jetzt gibt es auch Literatur im Donauwörther Sommergarten am Ochsentörl

Nicht nur Gastronomie und Livemusik , sondern auch Lesungen soll es künftig im Sommergarten am Ochsentörl geben.

Plus Die CID und der Autorenclub wollen eine neue Reihe etablieren. Los geht's am 20. August.

Die City-Initiative Donauwörth (CID) organisiert eine neue Veranstaltungsreihe, bei der sie mit dem Autorenclub Donau-Ries zusammenarbeiten und mit der sie die lokale Kulturszene um einige Lesungen bereichern will. Zudem soll eine neue "Eventlocation" zunehmend etabliert werden. Der "Sommergarten am Ochsentörl", der im Juli bereits gastronomisch und für Auftritte von Livebands genutzt wird, soll sich nun auch für eine weitere kulturelle Sparte öffnen. Auftakt ist am Samstag, 20. August, um 15 Uhr.

